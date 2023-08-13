Зачем выбрасывать? Как вернуть жизнь ложкам и лопаткам из дерева

Ими еще можно будет пользоваться много раз

С течением времени деревянные ложки и лопатки могут изменить свой первоначальный облик и впитать неприятные запахи. Но не торопитесь избавляться от них. Мы уже писали, как почистить столовые приборы до блеска, а теперь поделимся простым и действенным методом восстановления ложек и лопаток из дерева.

Для восстановления деревянных ложек и лопаток понадобятся обычная вода и небольшое количество времени. Об этом пишет ukr.media.

Как подарить вторую жизнь деревянным ложкам и лопаткам

Подвергните деревянные ложки и лопатки кипячению в воде в течение нескольких минут. Это действие поможет устранить бактерии и избавиться от неприятных запахов, которые могли накопиться на поверхности столовых приборов. После этого извлеките их из кипятка и оставьте на солнце до полного высыхания.

Следуя этому простому, но эффективному приему, все деревянные кухонные ложки и лопатки станут выглядеть как только что приобретенные. Попробуйте этот совет, и вам не придется избавляться от кухонной утвари.

Раннее мы писали, как отмыть духовку от жира. Больше не придется ничего оттирать.