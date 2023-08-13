Этим вещам не место в ванной: поскорее уберите их из этой комнаты

Храните эти вещи в другом месте, чтобы не разводить плесень

Ванные комнаты, как правило, имеют скромные размеры. Несмотря на это там часто собирается очень много вещей, которые создают беспорядок и становятся дополнительным местом для разведения плесени. Многие вещи и предметы, которые привычно видеть в ванной, храниться там не должны.

"Телеграф" расскажет, что нужно убрать из ванной, чтобы не разводить беспорядок и плесень.

Полотенца и другой текстиль

Чистые полотенца нужно хранить подальше от ванной, чтобы они не подвергались влаге. Из-за повышенной влажности и высоких температур на ткани легко может образоваться плесень.

Полотенца, которыми вы постоянно пользуетесь, рекомендуется менять не менее чем раз в две недели.

Лекарственные средства

Многие средства из аптеки советуют хранить в прохладном, сухом месте. Создать такие условия в ванной невозможно. Поэтому стоит перенести все лекарственные средства в другую комнату.

Бритвенные станки и маникюрные инструменты

Металлические инструменты, такие как запасные бритвенные станки, пинцеты, маникюрные ножницы могут ржаветь во влажной ванной комнате, и их лучше хранить в другом месте.

Электроника

Ванная — не место для хранения электроники, если только она не водонепроницаема. В противном случае дорогостоящая техника может быть повреждена из-за влажности или прямого контакта с водой.

Ювелирные изделия

В идеале хранить украшения за пределами ванной комнаты. Ювелирные изделия могут попасть в открытый сток или потускнеть из-за влажности.

Средства для уборки и чистки

Далеко не все химические средства, которые применяются в быту, можно хранить в ванной. Для большинства из них подходят прохладные и сухие места.

Косметика

В ванной можно хранить только ту косметику, которой вы регулярно пользуетесь, и которая с большой вероятностью быстро закончится и будет заменена на новую.

Бумага

Ванная — неподходящее место, чтобы хранить салфетки, книги и фотографии. Полиграфия может испортиться от влаги и покрыться плесенью. Если в комнате плохая вентиляция, то салфетки и туалетная бумага придут в негодность раньше, чем вы откроете упаковку.

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