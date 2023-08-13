Плесень на силиконовом герметике в ванной больше не появится: фантастический лайфхак

Справиться с грибком в душевой кабине можно без агрессивных химикатов

В ванных комнатах из-за высокой влажности нередко возникает плесень. Грибок может покрывать силиконовый герметик в душевой кабине, но его легко убрать с помощью подручных средств.

Чтобы очистить от плесени герметик в ванной, воспользуйтесь фантастических лайфхаком. Агрессивная бытовая химия не нужна, пишет Express.

Для удаления черной плесени с герметика используйте компоненты, которые часто помогают в уборке дома. Первый – пищевая сода, дешевая, но эффективная альтернатива магазинным химикатам.

Как очистить герметик от грибка:

Смешайте соду с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Нанесите пасту на заплесневелый участок и оставьте на некоторое время. С помощью старой зубной щетки потрите плесень и смойте водой.

Второй ингредиент – уксус, который борется с многими видами грибками благодаря своей кислотности. Подручное средство с легкостью справится с плесенью на силиконовом слое. В этом случае распылите раствор уксуса на пораженные участки и протрите поверхность теплой водой через час. Тщательно высушите поверхность полотенцем, чтобы предотвратить повторный рост плесени. Периодически стоит повторять манипуляцию, чтобы не дать грибку даже шанса на распространение в вашем доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что помогут с сыростью и высоким уровнем влаги в доме особые комнатные растения. Если разместить эти цветы в комнате, они предотвратят плесень.