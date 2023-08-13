Утюг не нужен: домашний чудо-спрей быстро разгладит складки на вещах

Если утюга нет под рукой, выручит самодельное средство

В случаях, если ваш утюг сломался, а нужно срочно отутюжить одежду, пригодится домашний спрей. Средство для распрямления складок на вещах легко сделать своими руками.

Вместо утюга для разглаживания складок на вещах можно использовать самодельный спрей. Действенным лайфхаком делится Express.

Альтернативой утюгу станет раствор из подручных средств, который вы приготовите за считанные минуты. Обработка такой жидкостью поможет решить проблему с помятой одеждой и избавиться от неприглядных складок.

Первый вариант: чтобы приготовить средство, смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды. С помощью пульверизатора распылите спрей на всю одежду и дайте ей высохнуть на воздухе. Все складки быстро разгладятся.

Второй вариант предполагает использование одной чашки дистиллированного уксуса, одной чайной ложки кондиционера для белья и одной чайной ложки медицинского спирта. Полученной жидкостью следует обрызгать помятую часть одежды, чтобы убрать складки.

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