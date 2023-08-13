Какие овощи собираем в августе: в списке томаты, чеснок и не только
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Лето подходит к концу, а значит дачники уже начали сбор урожая
В августе у огородников хватает работы на участке. Некоторые растения еще можно посеять, но основной упор сил направлен на сбор урожая, ведь многие овощи созревают в конце лета.
Какие овощи можно собирать в августе-месяце? В списке немало популярных культур, пишет "Земляк".
Сбор урожая в августе
Последний месяц лета – удачное время для уборки овощных культур на огороде. А именно в августе можно собирать такие созревшие овощи, как:
- Сахарная кукуруза;
- Репчатый лук;
- Цветная капуста;
- Среднеранний картофель (обычно ее не хранят, а тут же употребляют в пищу);
- Чеснок;
- Сладкий (болгарский) перец;
- Фасоль (после сбора урожая дачники советуют оставлять ботву в почве, предварительно перекопав);
- Помидоры;
- Свекла;
- Баклажаны.
Добавим, что кроме овощей в августе убирают плодово-ягодные культуры, включая популярные садовые кустарники и деревья. Лето подходит к завершению, а значит пора собирать смородину, крыжовник, малину, а еще абрикос, вишню, сливы, яблоки и груши.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно обработать землю в конце сезона. Если все сделать правильно, то вы избежите инфекций и защитите будущий урожай.