Какие овощи собираем в августе: в списке томаты, чеснок и не только

Лето подходит к концу, а значит дачники уже начали сбор урожая

В августе у огородников хватает работы на участке. Некоторые растения еще можно посеять, но основной упор сил направлен на сбор урожая, ведь многие овощи созревают в конце лета.

Какие овощи можно собирать в августе-месяце? В списке немало популярных культур, пишет "Земляк".

Сбор урожая в августе

Последний месяц лета – удачное время для уборки овощных культур на огороде. А именно в августе можно собирать такие созревшие овощи, как:

Сахарная кукуруза;

Репчатый лук;

Цветная капуста;

Среднеранний картофель (обычно ее не хранят, а тут же употребляют в пищу);

Чеснок;

Сладкий (болгарский) перец;

Фасоль (после сбора урожая дачники советуют оставлять ботву в почве, предварительно перекопав);

Помидоры;

Свекла;

Баклажаны.

Добавим, что кроме овощей в августе убирают плодово-ягодные культуры, включая популярные садовые кустарники и деревья. Лето подходит к завершению, а значит пора собирать смородину, крыжовник, малину, а еще абрикос, вишню, сливы, яблоки и груши.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно обработать землю в конце сезона. Если все сделать правильно, то вы избежите инфекций и защитите будущий урожай.