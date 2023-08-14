Почти никто этого не знает: как долго можно хранить консервацию

Храните свои заготовки правильно!

Консервация – это не просто способ полакомиться любимыми помидорами или хрустящими огурчиками зимой, но и источником витаминов и полезных веществ. Но они должны быть приготовлены по правилам и храниться в определенных условиях.

Многие ошибочно полагают, что еда в банках может стоять год или несколько лет. Нередко срок хранения зимних заготовок исчисляется месяцами – и многое в этом случае зависит от условий хранения. Вместе с Рixelinform напомним, какая консервация может стоять до следующего сезона, а которую уж точно пора выбросить.

Как долго можно хранить консервацию

Если речь идет о хранящихся в погребе огурцах – при консервации без пастеризации их нужно хранить не более 6 месяцев. Консервы с предварительной обработкой в погребе или холодильнике хранятся до 2 лет при температуре не более 5-6 градусов.

Помидоры рекомендуется употреблять в течение 1 года, а квашеная капуста хранится не больше 6 месяцев.

Общий срок для сладких закруток – 1 год. Многие хранят варенье из ягод дольше – здесь главное, чтобы в банке не было плесени. Что же касается компотов и варенья с косточками, то в любом случае не следует их хранить дольше 12 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно хранить маринованные огурцы. Продлите "жизнь" любимым закускам!