Как часто нужно стирать банное полотенце: правильный ответ многие и не знают

Полотенца могут навредить, если стирать их слишком редко и перестать впитывать влагу, если стирать их слишком часто

Банное полотенце используется практически ежедневно. После приема душа люди зачастую оставляют его сушиться прямо в ванной комнате и не стирают до тех пор, пока не возникнет неприятный запах.

Несмотря на то, что полотенцем вытирается чистое тело, кусочки кожи и остатки пота все равно попадают на него. Поэтому менять полотенце нужно довольно часто. Но и со стирками важно не переборщить, иначе ткань быстро придет в негодность и перестанет впитывать влагу.

Как часто стирать банные полотенца

Специалисты рекомендуют стирать полотенце после 2-3 использований, не реже 1 раза в неделю, пишет Southernliving.

После использования не стоит вешать полотенце на крючок. Сушить его лучше на веревке или на перекладине.

Если полотенца не успевают высохнуть между использованиями, возможно в ванной высокая влажность и стоит использовать текстиль полегче.

Как правильно стирать полотенца для тела

После того как вы использовали банное полотенце 2-3 раза, пришло время убрать его в корзину для белья. Если оно мокрое, важно предварительно высушить его, чтобы предотвратить дальнейшее накопление плесени и других бактерий.

При стирке полотенец не рекомендуется использовать смягчители ткани или кондиционеры, потому что со временем они могут уменьшить впитывающую способность ткани.

Используйте отбеливатель без хлора по мере необходимости, потому что отбеливатель с хлором может ослабить волокна и снизить впитывающую способность полотенца.

Как сушить банные полотенца

Сушить большие полотенца лучше небольшими партиями. Следите за тем, чтобы сушилка не была полностью завешена текстилем из ванны. Иначе полотенца будут долго сохнуть и в итоге могут приобрести затхлый запах.

Если ваши банные полотенца потеряли свою впитывающую способность и мягкость, а стирка не помогает избавиться от неприятного запаха, это может быть признаком того, что их пора заменить.

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