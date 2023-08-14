Что распылить внутри унитаза перед приходом гостей: грязь исчезнет мигом

Эффективный способ "2 стакана" решит проблему за несколько минут

Иногда даже использование дорогостоящих химических средств не дает желаемого результата, не удаляя основных загрязнителей унитаза — мочевого камня и известкового налета.

За полчаса до прихода гостей, вместо затрат на покупку нового средства для очистки унитаза, лучше опробовать это бюджетное, но крайне действенное средство, способное решить проблему за считанные минуты. Об этом пишет cpykami.

Как очистить унитаз за 20 минут

Для приготовления геля, предназначенного для очистки унитаза, понадобятся всего лишь два компонента: белизна и моющее средство для посуды. Смешайте эти компоненты в равных пропорциях в спрей-бутылке. Равномерно распылите полученное средство внутри унитаза и оставьте на 15-20 минут.

В течение этого времени средство прекрасно справится с поставленной задачей, и вам останется лишь немного протереть унитаз ершиком. После такой процедуры унитаз приобретет безупречно белоснежный вид. Важно отметить, что этот бюджетный гель также прекрасно подходит для очистки и другой сантехники.

Ранее мы писали, как устранить течь в унитазе после смыва. Решить это можно легко и быстро.