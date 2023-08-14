Добавьте всего одну чайную ложку молока во время стирки, и получите потрясающий результат: в чем же польза напитка
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Молоко — это эффективное, экономичное и экологичное средство для стирки
Чтобы вернуть вашей одежде блеск без использования стирального порошка, существует множество способов. Не все знают, но в число "волшебных" ингредиентов входит и молоко. Оказывается, пятновыводящие свойства этого напитка могут "вылечить" несколько типов пятен на вашем текстиле.
Молоко — это необычный ингредиент, который обладает отличным очищающим эффектом, что заслуживает того, чтобы напиток использовали чаще, пишет santeplus. Рассказываем, как использовать этот натуральный ингредиент и на какие типы пятен он может эффективно воздействовать.
Чем полезно молоко во время стирки
- Молоко может впитать чернильные пятна
Молоко весьма эффективно удаляет чернильные пятна. Чтобы использовать его для этой цели, смочите ватный диск в чайной ложке напитка и аккуратно потрите им пятно. Продолжайте делать это, пока оно не исчезнет.
- Молоко может удалить пятна от вина
Если вы только что пролили бокал вина на рубашку, важно отреагировать как можно быстрее. Налейте чайную ложку молока на винное пятно и аккуратно потрите его влажной тканью. Если вы сделаете все быстро, пятно исчезнет довольно легко.
- Молоко может удалить жирные пятна
С жирными пятнами нужно также бороться немедленно. Смочите в молоке чистую зубную щетку, а затем аккуратно потрите проблемное пятно. Оставьте на 15 минут, затем положите вещь в стиральную машину и постирайте ее, как обычно.
- Молоко может быть эффективным против пятен от кофе
Смешайте столовую ложку воды с чайной ложкой молока в небольшой миске или чашке, а затем окуните в раствор ватный тампон. Затем используйте его для очистки проблемного участка до полного исчезновения пятна.
- Молоко может очистить пятна от травы
Используйте ватный тампон, смоченный в чайной ложке молока, и аккуратно потрите проблемный участок. Если это не помогает, налейте такое же количество молока прямо на пятно и оставьте на 10–15 минут, прежде чем отправить одежду в стиральную машину.
- Молоко поможет избавиться от пятен от кетчупа
Вылейте столовую ложку молока на пятно, а затем аккуратно протрите его ватным тампоном. Если этого недостаточно, оставьте молоко на пятне на 10 или более минут, а затем поместите вещь в стиральную машину.
- Молоко может удалить пятна крови
Чтобы очистить пятно крови на одежде, процесс такой же, как и предыдущий. Протрите пятно ватным тампоном, пропитанным молоком до исчезновения загрязнения.
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