Добавьте всего одну чайную ложку молока во время стирки, и получите потрясающий результат: в чем же польза напитка

Молоко — это эффективное, экономичное и экологичное средство для стирки

Чтобы вернуть вашей одежде блеск без использования стирального порошка, существует множество способов. Не все знают, но в число "волшебных" ингредиентов входит и молоко. Оказывается, пятновыводящие свойства этого напитка могут "вылечить" несколько типов пятен на вашем текстиле.

Молоко — это необычный ингредиент, который обладает отличным очищающим эффектом, что заслуживает того, чтобы напиток использовали чаще, пишет santeplus. Рассказываем, как использовать этот натуральный ингредиент и на какие типы пятен он может эффективно воздействовать.

Чем полезно молоко во время стирки

Молоко может впитать чернильные пятна

Молоко весьма эффективно удаляет чернильные пятна. Чтобы использовать его для этой цели, смочите ватный диск в чайной ложке напитка и аккуратно потрите им пятно. Продолжайте делать это, пока оно не исчезнет.

Молоко может удалить пятна от вина

Если вы только что пролили бокал вина на рубашку, важно отреагировать как можно быстрее. Налейте чайную ложку молока на винное пятно и аккуратно потрите его влажной тканью. Если вы сделаете все быстро, пятно исчезнет довольно легко.

Молоко может удалить жирные пятна

С жирными пятнами нужно также бороться немедленно. Смочите в молоке чистую зубную щетку, а затем аккуратно потрите проблемное пятно. Оставьте на 15 минут, затем положите вещь в стиральную машину и постирайте ее, как обычно.

Молоко может быть эффективным против пятен от кофе

Смешайте столовую ложку воды с чайной ложкой молока в небольшой миске или чашке, а затем окуните в раствор ватный тампон. Затем используйте его для очистки проблемного участка до полного исчезновения пятна.

Молоко может очистить пятна от травы

Используйте ватный тампон, смоченный в чайной ложке молока, и аккуратно потрите проблемный участок. Если это не помогает, налейте такое же количество молока прямо на пятно и оставьте на 10–15 минут, прежде чем отправить одежду в стиральную машину.

Молоко поможет избавиться от пятен от кетчупа

Вылейте столовую ложку молока на пятно, а затем аккуратно протрите его ватным тампоном. Если этого недостаточно, оставьте молоко на пятне на 10 или более минут, а затем поместите вещь в стиральную машину.

Молоко может удалить пятна крови

Чтобы очистить пятно крови на одежде, процесс такой же, как и предыдущий. Протрите пятно ватным тампоном, пропитанным молоком до исчезновения загрязнения.

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