Как почистить посудомоечную машину от накипи: 3 простых шага и заблестит, как новая

Натуральные моющие вещества, содержащиеся в соде и уксусе, обеспечивают безупречный результат

Для правильного технического обслуживания посудомоечной машины рекомендуется производить ежемесячную плановую чистку натуральными продуктами — пищевой содой и белым уксусом. Тогда тщательная очистка агрессивными химическими средствами потребуется не чаще, чем 1-2 раза в год.

Портал santeplus рассказывает, как почистить посудомойку от накипи. Регулярно используя этот способ, вы продлите срок эксплуатации прибора и навсегда забудете о вопросе, чем почистить посудомойку.

Как почистить посудомоечную машину — три простых шага

Очистите посудомоечную машину внутри

Для этого снимите решетку и очистите сливной фильтр, расположенный в нижней части прибора. Удалите все следы грязи и остатки пищи, блокирующие отверстие. Далее с помощью щетки с мягкой щетиной, на которую нужно налить 2 столовых ложки белого уксуса, удалите все, что в ней застряло.

Запустите цикл мойки с белым уксусом

Налейте чашку белого уксуса в стеклянную или пластиковую емкость, затем поставьте ее на верхнюю полку посудомоечной машины. Включите обычный цикл, запустив машину пустой, без посуды. Также рекомендуется пропустить цикл сушки, чтобы сэкономить электроэнергию.

Очистите посудомоечную машину внутри пищевой содой

После завершения цикла мойки высыпьте чашку пищевой соды внутри, на дно посудомоечной машины. Затем запустите цикл полоскания горячей водой. Пропустите цикл сушки, немного подождите и откройте дверцу машинки, чтобы высушить на воздухе. Белый уксус устранит жир и пищевые остатки, в то время как сода устранит неприятные запахи.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя открывать посудомойку сразу после окончания программы. На самом деле лучше подождать еще немного, чтобы не допустить неприятных последствий.