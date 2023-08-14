Как почистить посудомоечную машину от накипи: 3 простых шага и заблестит, как новая
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Натуральные моющие вещества, содержащиеся в соде и уксусе, обеспечивают безупречный результат
Для правильного технического обслуживания посудомоечной машины рекомендуется производить ежемесячную плановую чистку натуральными продуктами — пищевой содой и белым уксусом. Тогда тщательная очистка агрессивными химическими средствами потребуется не чаще, чем 1-2 раза в год.
Портал santeplus рассказывает, как почистить посудомойку от накипи. Регулярно используя этот способ, вы продлите срок эксплуатации прибора и навсегда забудете о вопросе, чем почистить посудомойку.
Как почистить посудомоечную машину — три простых шага
- Очистите посудомоечную машину внутри
Для этого снимите решетку и очистите сливной фильтр, расположенный в нижней части прибора. Удалите все следы грязи и остатки пищи, блокирующие отверстие. Далее с помощью щетки с мягкой щетиной, на которую нужно налить 2 столовых ложки белого уксуса, удалите все, что в ней застряло.
- Запустите цикл мойки с белым уксусом
Налейте чашку белого уксуса в стеклянную или пластиковую емкость, затем поставьте ее на верхнюю полку посудомоечной машины. Включите обычный цикл, запустив машину пустой, без посуды. Также рекомендуется пропустить цикл сушки, чтобы сэкономить электроэнергию.
- Очистите посудомоечную машину внутри пищевой содой
После завершения цикла мойки высыпьте чашку пищевой соды внутри, на дно посудомоечной машины. Затем запустите цикл полоскания горячей водой. Пропустите цикл сушки, немного подождите и откройте дверцу машинки, чтобы высушить на воздухе. Белый уксус устранит жир и пищевые остатки, в то время как сода устранит неприятные запахи.
Ранее мы рассказывали, почему нельзя открывать посудомойку сразу после окончания программы. На самом деле лучше подождать еще немного, чтобы не допустить неприятных последствий.