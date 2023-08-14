Эти два ингредиента очистят ваш унитаз лучше, чем отбеливатель: экономичный и экологичный лайфхак

Этим средством пользовались еще наши бабушки

Явно, уборка туалетов не является любимым занятием ни одной домохозяйки. Поэтому, чтобы облегчить эту задачу, мы делимся очень эффективным средством, основанном на двух мощных ингредиентах, которые очистят ваш туалет лучше, чем отбеливатель.

Как отмечает портал santeplus, большинство людей переоценивают отбеливатель, как моющее средство: они ожидают, что он легко удалит всю грязь в туалете, идеально отбелит поверхность и придаст приятный блеск. Вот только реальность оказывается совсем другой, ведь отбеливатель только маскирует присутствующую грязь, обесцвечивая ее.

Если вы искали эффективное средство, способное дать желаемый результат, вы попали по адресу! Рассказываем о натуральном очистителе, состоящем всего из 2 ингредиентов, которые идеально справятся с задачей, как вернуть блеск и чистоту вашему унитазу. И все что нужно, чтобы приготовить этот раствор, это уксус и пищевая сода.

Эти два продукта обладают потрясающими пятновыводящими, отбеливающими и дезодорирующими свойствами. Такое средство отлично подходит для очистки ваших туалетов, а также раковин, ванн и плитки.

Что нужно сделать:

Сначала посыпьте унитаз пищевой содой, а через 15 минут влейте уксус. Это вызовет химическую реакцию, которая разрушит стойкие отложения известкового налета.

Затем оставьте средство действовать еще на пятнадцать минут, после потрите участок специальной щеткой и несколько раз спустите воду.

"Телеграф" писал ранее, зачем добавлять в унитаз использованный чайный пакетик. Хозяйкам подсказали интересную хитрость.