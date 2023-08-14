Как хранить дыню летом: останется свежей и ароматной

Срок хранения бахчевых культур в разрезанном виде не очень большой, но его можно продлить

Кроме того, что дыня просто вкусная, она содержит мало калорий и много питательных веществ. Но после того, как вы разрезали дыню, она хранится очень недолго — к большому сожалению любителей этого сладкого и ароматного плода.

Срок хранения бахчевых культур в разрезанном виде не очень большой. Некоторыми нюансами, которые помогут сохранить свежесть и аромат дыни на более длительное время, поделился портал today.ua.

Как хранить дыню в холодильнике

Чтобы сохранить дыню в холодильнике, вам потребуется одна из нижеперечисленных вещей:

пластиковый или стеклянный контейнер с крышкой;

пищевая пленка;

пакеты для заморозки.

Кусочки разрезанной дыни поместите в пластиковый или стеклянный контейнер. Плотно закройте крышкой и поставьте в холодильник. Если крышки не имеется, затяните края пищевой пленкой. Основной момент здесь — не допустить проникновения воздуха, чтобы плод не впитывал другие запахи из холодильника.

Разрезанные бахчевые лежат при комнатной температуре до 5-6 часов, после чего теряют аппетитный вид. Тогда как в герметично упакованной емкости в холодильнике они могут сохранять свежесть до 2 дней.

Некоторые хозяйки замораживают дыню. Для этого разложите кусочки в пакеты для заморозки в один слой, выжмите из них воздух и поместите в морозилку.

Как хранить дыню целиком

Дыню, которую еще не разрезали, сохраняйте в прохладном и темном, хорошо проветриваемом месте. Если плод еще недоспевший, можете поместить его на солнце на несколько дней. Но не передерживайте — в случае, когда на дыне появляются мягкие места или вмятины, она становится переспевшей. О спелости плода сигнализирует глухой звук, если по дыне постучать костяшками пальцев.

Раньше мы рассказывали, как продлить свежесть овощей и что для этого нужно насыпать в холодильник. Этот трюк помогает сберечь свежесть как овощей, так и фруктов.