Быстро и просто, и без натираний: как превратить вьетнамки в удобную обувь

Всего несколько простых советов помогут избавиться от дискомфорта от этого вида обуви

Летом при выборе обуви многие отдают предпочтение вьетнамкам. Однако один немаловажный нюанс нередко все портит и буквально заставляет идти переобуваться — они слишком натирают ноги. Но в данном случае есть проверенные способы, которые помогут забыть об этой проблеме.

"Телеграф" расскажет, как сделать так, чтобы вьетнамки было носить удобно и комфортно.

Этот вид обуви может сильно натирать между пальцами, особенно, если долго в них ходить. Чтобы это больше не вызывало дискомфорт, нужно всего лишь обтянуть резиновые ремешки полосками ткани. Для этого способа необходимо взять мягкую ткань, клеевой пистолет и ножницы.

Можно использовать силиконовые вставки и пластыри для обуви, чтобы снизить давление на ногу. Это поможет смягчить удар при ходьбе и, таким образом предотвратит натирание.

Также во избежание появления мозолей между пальцами рекомендуется не надевать вьетнамки, если они мокрые.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно растянуть различные виды обуви, включая кожаную и замшевую и даже лакированные туфли.