О пыли дома забудете надолго: проверните этот трюк с маслом
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Рецепт эффективного средства от пыли
Борьба с пылью утомительна и занимает много времени, которое можно провести за более приятным занятием. Поэтому хозяйки идут на хитрости, которые помогают значительно облегчить работу по дому.
Есть простой способ навести порядок дома и не устраивать ежедневные ритуалы борьбы с пылью. Поможет в этом настойка из доступных ингредиентов — лимона и подсолнечного масла.
Как приготовить средство от пыли
Рецепт средства против пыли удивительный своей простотой. Один лимон необходимо разрезать на части вместе с кожурой. В емкость к лимону нужно добавить 7 столовых ложек растительного масло и размешать ингредиенты. Затем смесь нужно накрыть крышкой и поставить в холодильник настаиваться. Спустя неделю средство будет готово.
Лимонно-масляный раствор необходимо процедить и добавить к нему 200 мл воды.
Применять полученное средство очень просто. Достаточно смочить тряпку для уборки пыли в этой смеси и пройтись по поверхностям. Благодаря этому нехитрому средству вы надолго забудете о присутствии пыли в доме.
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