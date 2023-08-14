О пыли дома забудете надолго: проверните этот трюк с маслом

Рецепт эффективного средства от пыли

Борьба с пылью утомительна и занимает много времени, которое можно провести за более приятным занятием. Поэтому хозяйки идут на хитрости, которые помогают значительно облегчить работу по дому.

Есть простой способ навести порядок дома и не устраивать ежедневные ритуалы борьбы с пылью. Поможет в этом настойка из доступных ингредиентов — лимона и подсолнечного масла.

Как приготовить средство от пыли

Рецепт средства против пыли удивительный своей простотой. Один лимон необходимо разрезать на части вместе с кожурой. В емкость к лимону нужно добавить 7 столовых ложек растительного масло и размешать ингредиенты. Затем смесь нужно накрыть крышкой и поставить в холодильник настаиваться. Спустя неделю средство будет готово.

Лимонно-масляный раствор необходимо процедить и добавить к нему 200 мл воды.

Применять полученное средство очень просто. Достаточно смочить тряпку для уборки пыли в этой смеси и пройтись по поверхностям. Благодаря этому нехитрому средству вы надолго забудете о присутствии пыли в доме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко отбелить межплиточные швы.