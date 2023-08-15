Мы всегда это делали и ошибались: какие продукты не нужно мыть

Эти распространенные ошибки совершают многие

Мытье продуктов перед их приготовлением уже вошло в нашу привычку. Многие по привычке обрабатывают овощи и фрукты, мясо и не задумываются, стоит ли вообще это делать.

Некоторые продукты не требуют перед приготовлением или употреблением промывания — это может повредить их текстуру, вкус или даже увеличить риск заражения. Вместе с "Главредом" расскажем, какие виды продуктов не следует мыть и почему.

Какие продукты не следует мыть перед приготовлением или употреблением

Это может показаться удивительным, но сырое мясо обычно не рекомендуют мыть перед приготовлением — это может способствовать распространению бактерий. Вместо этого вы можете немного патом его бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Если же вы промоете курицу, вы рискуете "распылить" сальмонеллу или вызвать кампилобактериоз. При мытье рыбы и морепродуктов можно повредить их нежную структуру.

Также перед употреблением нельзя мыть яйца. У них есть защитный слой, который предотвращает проникновение бактерий. При мытье этот слой может быть поврежден, что существенно увеличит риск заражения. Если без мытья яиц вы обойтись не можете, делайте это непосредственно перед приготовлением, а не перед хранением.

Грибы впитывают влагу, и мытье их может изменить текстуру и вкус. Лучше всего протереть грибы сухой мягкой щеткой или бумажным полотенцем.

Зелень (салаты, шпинат, петрушка и другие ее виды) может переносить бактерии и микробы, которые могут вызвать заболевания. Высвобождение микроорганизмов ускоряет способность зелени впитывать влагу.

Макароны, рис, крупы обычно не требуют мытья перед приготовлением. Это может привести к потере питательных веществ и изменению текстуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно мыть овощи и фрукты. Готовьте и ешьте с удовольствием!