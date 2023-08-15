Налет сойдет за 30 минут: в каком средстве замочить душевую лейку

Не забывайте периодически очищать лейку, чтобы вода была чистой

Со временем на душевой лейке появляются отложения белого цвета: это скапливается известковый налет. Если не очищать насадку, то вода будет загрязненной, а напор слабым.

Чтобы очистить душевую лейку, воспользуйтесь подручным средством. О действенном лайфхаке рассказывает издание Express.

Справиться с известковым налетом на насадке можно без дорогих моющих средств. Все, что вам потребуется для уборки, найдется в доме. Ключевой компонент – уксус, который часто используется в бытовых целях.

Как очистить душевую лейку от известкового налета:

Поместите насадку в емкость или большой пластиковый контейнер. Залейте уксусом. Оставьте уксус впитываться примерно на 30 минут, еще лучше – на час. Если ваша насадка для душа сделана из латуни, не оставляйте в растворе дольше 30 минут, чтобы не повредить. Достаньте лейку из уксуса и промойте водой. С помощью щетки (подойдет даже старая зубная) протрите поверхность, убирая известковый налет. Отполируйте насадку для душа чистой сухой тканью из микрофибры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом эффективном лайфхаке для ванной комнаты. Убрать плесень с силиконового герметика можно с помощью одного трюка.