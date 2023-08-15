Плесень исчезнет с одежды как по волшебству: просто используйте эти средства

Удаление плесени с одежды требует быстрых действий и эффективных методов

Плесень может появиться в любом доме. Она поражает не только твердые поверхности, но и одежду. Причин появления плесени на ткани есть несколько. Это и хранение в закрытых, темных и непроветриваемых местах, и оставление ее в стиральной машине после стирки.

Если одежда издает неприятный запах и на ней появились характерные черные или зеленые пятна, значит пора избавляться от плесени.

Как вывести плесень с одежды

Действуйте быстро. Чем дольше плесень будет оставаться на ткани, тем сложнее будет полностью от нее избавиться.

Вам понадобятся резиновые перчатки и маска, чтобы защитить кожу и дыхательные пути, белый уксус, пищевая сода или перекись водорода, мягкое моющее средство, горячая вода и мягкая кисть или щетка.

Белый уксус является естественным дезинфицирующим средством и отличным средством против плесени. Наполните емкость горячей водой и добавьте чашку белого уксуса. Замочите пораженную плесенью одежду в этом растворе не менее чем на час. Затем постирайте вещи с мягким средством в горячей воде.

Если плесень оставила стойкий запах на одежде, посыпьте пятно пищевой содой перед стиркой. Это средство поглотит неприятные запахи.

Перекись водорода также является хорошим средством от плесени на ткани. Смешайте равные части перекиси водорода и воды. Нанесите смесь на пятно от плесени и оставьте на 10-15 минут, а затем пройдитесь по этому месту мягкой щеткой.

После обработки пятен стирайте вещи как обычно.

Постиранную одежду лучше всего сушить на солнце. Прямой солнечный свет помогает убить любые оставшиеся споры плесени и удалить запахи.

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