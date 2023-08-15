Что добавляют в соль, чтобы она не слеживалась: хитрый лайфхак опытных хозяек

Этот трюк не даст соли превратиться в камень

Часто во время приготовления пищи мы сталкиваемся с тем, что соль превратилась в камень и нормально посолить свой завтрак стало невозможно без дополнительных усилий. Чтобы предотвратить эту проблему, есть один простой способ с использованием крупы, которая найдется на любой кухне.

Как отмечает Ukr.Media, комки в соли появляются, если в помещении повышена влажность. А в кухне без этого никак не обойтись, ведь вода испаряется под воздействием высокой температуры при готовке пищи.

Что делать, чтобы соль не сырела — простой трюк

Одни продукты поглощают влагу лучше, чем другие. К одному из самых гигроскопичных ингредиентов относится обычный рис.

Просто положите несколько крупинок сырого риса в солонку, чтобы он впитал излишки влаги. Затем можно убрать повлажневший рис и добавить сухой, чтобы предотвратить дальнейшее окаменение соли. Рисовые зернышки должны быть крупнее отверстий в солонке, поэтому высыпаться вместе с солью он не будет.

Также очень важно держать соль в правильном месте. Не храните солонку поблизости от раковины или плиты, чтобы она не набирала лишнюю влагу. Лучше поставить соль в другом конце кухни, в сухом проветриваемом месте.

Соль слежалась — что делать, чтобы вернуть рассыпчатость

Если же этот продукт уже превратился в камень, для дальнейшего использования его придется раздробить. Положите соль в полотняный мешочек или маленькую наволочку и разомните руками. В случае, если "камень" особо крепкий, воспользуйтесь кухонным или обычным небольшим молотком. Также соль можно поместить на несколько минут в разогретую до 100 градусов духовку, пока она не станет нужной консистенции. Перед использованием дайте соли остыть.

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