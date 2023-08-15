Опытные повара знают о секретном ингредиенте для теста, неопытных он удивляет
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Для многих это неожиданный компонент
Мы рассказывали, как приготовить вкусное тесто для вареников и пельменей. Теперь делимся секретом приготовления других видов теста. В некоторые из них опытные повара добавляют уксус.
Как пишут на портале "Главред", уксус может сделать ваше тесто невероятно мягким и ароматным. Есть минимум три причины добавлять этот компонент.
Чтобы дрожжевое тесто не черствело
Небольшое количество уксуса в тесто помогает усилить структуру глютена. А это, в свою очередь, позволяет подольше сохранить влагу и свежесть продукта.
Компонент для великолепия
Если хотите, чтобы ваше тесто поднималось отлично, уксус тоже поможет. Этот продукт улучшает реакцию между дрожжами и мукой. В итоге это приводит к лучшему подъему теста. Совсем немного уксуса – и выпечка будет приятно пышной и воздушной.
Зачем уксус в тесте для хлеба и чебуреков
Уксус не только придает выпечке пышность и мягкость. Также его добавляют для балансировки вкуса. Добавление уксуса в тесто для хлеба делает его более аппетитным, добавляет легкой кислинки. А в случае с тестом на вкусные чебуреки уксус делает готовое жареное тесто вкуснее, с насыщенным цветом и ароматом.