Обувь будет как новая: хитрости, которые вернут белизну любимым кроссовкам

Белая обувь очень "чувствительна", поэтому чистить ее необходимо ежедневно.

Многие модницы и модники предпочитают носить белую обувь, ведь она легко адаптируется ко всем стилям, от спортивного до повседневного и даже элегантного. Однако такая обувь имеет тенденцию очень быстро пачкаться, что не может не расстраивать.

Хорошая новость — проблема легко решается, пишет портал santeplus. С помощью натуральных ингредиентов, иногда даже неожиданных, вы получите быстрый и эффективный результат, даже превосходящий ваши ожидания!

Как отбелить грязную обувь

Зубная паста

Зубная паста отличное решение для чистки подошвы белой обуви. Просто нанесите каплю зубной пасты (желательно полностью белой) на старую зубную щетку и хорошо почистите подошвы и края обуви. Тщательно протрите грязные участки, которые пожелтели.

Пищевая сода

Отличное решение для тканевой обуви. Смешайте 2-3 чайные ложки пищевой соды со 100 мл теплой воды. Смоченной в этом растворе тряпкой хорошо протрите обувь. В конце можно промыть тканью, смоченной в чистой воде.

Детский шампунь

Это одно из универсальных решений для стойких пятен. Просто смочите тряпку в стакане воды, в которую вы добавили 2-3 капли шампуня, и очистите свою обувь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреставрировать обувь своими руками. Вы с лёгкостью вернете красивый вид любимым туфлям.