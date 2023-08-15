Обувь будет как новая: хитрости, которые вернут белизну любимым кроссовкам
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Белая обувь очень "чувствительна", поэтому чистить ее необходимо ежедневно.
Многие модницы и модники предпочитают носить белую обувь, ведь она легко адаптируется ко всем стилям, от спортивного до повседневного и даже элегантного. Однако такая обувь имеет тенденцию очень быстро пачкаться, что не может не расстраивать.
Хорошая новость — проблема легко решается, пишет портал santeplus. С помощью натуральных ингредиентов, иногда даже неожиданных, вы получите быстрый и эффективный результат, даже превосходящий ваши ожидания!
Как отбелить грязную обувь
- Зубная паста
Зубная паста отличное решение для чистки подошвы белой обуви. Просто нанесите каплю зубной пасты (желательно полностью белой) на старую зубную щетку и хорошо почистите подошвы и края обуви. Тщательно протрите грязные участки, которые пожелтели.
- Пищевая сода
Отличное решение для тканевой обуви. Смешайте 2-3 чайные ложки пищевой соды со 100 мл теплой воды. Смоченной в этом растворе тряпкой хорошо протрите обувь. В конце можно промыть тканью, смоченной в чистой воде.
- Детский шампунь
Это одно из универсальных решений для стойких пятен. Просто смочите тряпку в стакане воды, в которую вы добавили 2-3 капли шампуня, и очистите свою обувь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреставрировать обувь своими руками. Вы с лёгкостью вернете красивый вид любимым туфлям.