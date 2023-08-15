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Обувь будет как новая: хитрости, которые вернут белизну любимым кроссовкам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Полезные советы по восстановлению белизны обуви Новость обновлена 15 августа 2023, 15:14
Полезные советы по восстановлению белизны обуви. Фото santeplusmag.com

Белая обувь очень "чувствительна", поэтому чистить ее необходимо ежедневно.

Многие модницы и модники предпочитают носить белую обувь, ведь она легко адаптируется ко всем стилям, от спортивного до повседневного и даже элегантного. Однако такая обувь имеет тенденцию очень быстро пачкаться, что не может не расстраивать.

Хорошая новость — проблема легко решается, пишет портал santeplus. С помощью натуральных ингредиентов, иногда даже неожиданных, вы получите быстрый и эффективный результат, даже превосходящий ваши ожидания!

Как отбелить грязную обувь

  • Зубная паста

Зубная паста отличное решение для чистки подошвы белой обуви. Просто нанесите каплю зубной пасты (желательно полностью белой) на старую зубную щетку и хорошо почистите подошвы и края обуви. Тщательно протрите грязные участки, которые пожелтели.

  • Пищевая сода

Отличное решение для тканевой обуви. Смешайте 2-3 чайные ложки пищевой соды со 100 мл теплой воды. Смоченной в этом растворе тряпкой хорошо протрите обувь. В конце можно промыть тканью, смоченной в чистой воде.

  • Детский шампунь

Это одно из универсальных решений для стойких пятен. Просто смочите тряпку в стакане воды, в которую вы добавили 2-3 капли шампуня, и очистите свою обувь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреставрировать обувь своими руками. Вы с лёгкостью вернете красивый вид любимым туфлям.

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#Обувь #Уборка