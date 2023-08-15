Как легко удалить наклейку, не оставляя следов: простые и быстрые приемы

Вы сможете растворить клей и легко отделить наклейку или этикетку

Будь то деревянная, стеклянная или пластиковая бутылка, отклеить наклейку или самоклеящуюся этикетку — непростая задача. Клей может быть стойким и его трудно удалить, особенно если он присутствует на объекте в течение длительного времени. К счастью, есть несколько приемов, которые помогут решить эту проблему.

Делимся с вами простыми и быстрыми приемами, которые позволяют преодолеть это неудобство, не повреждая опору и не оставляя липких и неприглядных следов. Благодаря этим советам вы легко снимете любую наклейку или этикетку, не повредив объект, пишет santeplus.

Как легко удалить наклейку, не оставляя следов

Фен

Чтобы легко удалить наклейку, вы можете использовать фен. Тепло от фена эффективно растворяет клей наклейки и легко удаляет его. Для этого включите свое устройство и наведите его на наклейку или этикетку в течение одной минуты. Под воздействием тепла клей должен расплавиться, и все, что вам нужно сделать, это снять наклейку пальцами.

Оливковое масло

Использование жирного вещества может помочь вам легко снять наклейку. Просто смажьте его оливковым маслом и оставьте на несколько минут, чтобы растительное масло проникло внутрь. Затем удалите наклейку, протерев ее абразивной стороной губки.

Лимон

Чтобы удалить наклейку, этикетку или остатки клея, используйте половинку лимона. Потрите участок цитрусом, дайте постоять 10 минут, затем очистите предмет или поверхность губкой.

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