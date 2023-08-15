Как быстро отстирать белые носки: три простых и дешевых средства

Есть несколько проверенных способов, на которые не потребуется много времени и уж тем более затрат

Белые носки у многих являются неотъемлемой частью гардероба. Однако, как правило, они пачкаются уже после первого использования, а отстирать их — дело не из легких.

"Телеграф" рассказывает, как вернуть этой вещи первоначальный вид, при этом не прилагая особых усилий.

Есть несколько проверенных способов, на которые не потребуется много времени и уж тем более затрат. Для начала стоит отметить, что белые носки рекомендуют стирать в прохладной или теплой воде, чтобы ее температура не превышала 40 градусов. Если же делать наоборот, пятна будут еще более заметны.

Лимонная кислота

Это средство является хорошим помощником для избавления от пятен или даже засохшей грязи. Для того чтобы отстирать белые носки, необходимо будет развести в миске 1-2 столовые ложки кислоты с обычной водой. Далее в полученный раствор нужно положить носки и оставить на час или два. Затем их следует прополоскать в чистой воде.

Также лимонную кислоту можно смешать со стиральным порошком 1:2. Такой способ поможет, если необходимо точечно удалить пятна с носков. Следует намочить носки и локально нанести раствор. Затем оставить его на час и после вещь промыть в чистой воде.

Сода

Еще один не менее действенный способ, который выручает хозяек — это сода. В данном случае нужно размешать одну чайную ложку соды в стакане воды и залить полученный раствор в отсек для ополаскивателя в машинке. После стирки от пятен не останется и следа.

Хозяйственное мыло

Этот способ является одним из самых простых и быстрых. Носки необходимо намочить и пятна натереть мылом, после чего оставить их на 15-20 минут. Затем нужно будет еще раз дополнительно потереть пятна руками и сполоснуть вещь в чистой воде. Хозяйственное мыло помогает избавиться от большинства пятен на белых носках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что зачем при стирке смешивать дрожжи и стиральный порошок и какого эффекта от этого народного способа ждать.