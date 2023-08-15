Отключайте эти приборы на ночь, и ваши счета за электроэнергию станут меньше: топ-3 устройства

Эту технику лучше отключать, когда вы ею не пользуетесь.

Чтобы уменьшить расход электроэнергии и сэкономить свои деньги, некоторые жесты, которые кажутся незначительными, могут, тем не менее, иметь решающее значение. Сегодня рассказываем о трех устройствах, которые можно отключить на ночь, чтобы уменьшить цифры в счетах за свет.

Если вы хотите сэкономить на электроэнергии, вот три прибора в вашем доме, которые имеет смысл отключать на ночь, пишет santeplus. Эта техника увеличивает ваш счет за электроэнергию, даже если вы не используете ее постоянно.

Какие электроприборы следует отключать на ночь

Телевизор

Даже когда телевизор не используется, он продолжает потреблять электроэнергию. Поэтому разумнее отключить его, особенно если вы уезжаете из дома на несколько дней или даже когда ложитесь спать ночью. Хотя ваш телевизор находится в режиме ожидания, он является одним из устройств, потребляющих больше всего электроэнергии — около 77 кВтч в год.

Компьютер

Если вы думаете, что перевод нашего настольного компьютера в спящий режим сэкономит энергию, вы ошибаетесь. Действительно, компьютер продолжает потреблять электроэнергию, когда он остается от сети, около 38 кВтч/год. Поэтому разумнее отключить его, если вы не собираетесь его использовать.

Сушилка для белья

Еще один прибор, который лучше всего отключить от сети, — это не что иное, как сушилка для белья. Она также потребляет энергию, когда находится в режиме ожидания, и самое меньшее, что можно сказать, это то, что этот бытовой прибор является особенно энергоемким. Он будет потреблять около 103 кВтч/год.

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