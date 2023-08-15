Будете спать как младенец: простые способы избавиться от комаров на ночь
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Избавиться от надоедливых и кусачих насекомых можно без химии
Комары донимают не только своими укусами, но и постоянным ночным пищанием. Cуществует множество различных эффективных средств для борьбы с этими насекомыми. Одни из самых популярных — фумигаторы. Но они имеют свойство быстро заканчиваться и не подходят для тех, кто любит использовать натуральные средства.
В качестве альтернативы существуют более экономичные и безопасные методы и средства для борьбы с комарами. Их использование гарантирует избавление от назойливых насекомых и спокойный ночной сон.
Вот несколько простых способов избавиться от комаров без химии, которыми поделился ресурс Informacion.
- Масло цитронеллы. Цитронелла — это натуральное средство от комаров. Можно использовать свечи с цитронеллой или распылять эфирное масло цитронеллы в своей комнате перед сном.
- Лавандовое масло не только приятно пахнет, но и может действовать как естественный репеллент от комаров. Нанесите несколько капель масла лаванды на кожу перед сном или распылите масло в своей комнате.
- Вентилятор. Несмотря на наличие крыльев комары не очень хорошо летаю. Поэтому вентилятор может быть эффективным способом отпугнуть их. Включите вентилятор в спальне перед сном и направьте его на кровать. Поток воздуха будет сдувать насекомых.
- Балдахин. Повесьте вокруг кровати тюль, чтобы создать физический барьер, который не даст комарам вас укусить.
- Чеснок имеет сильный запах, который может отпугнуть комаров. Можно съесть чеснок перед сном или положить зубчик на прикроватной тумбе.
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