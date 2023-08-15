Будете спать как младенец: простые способы избавиться от комаров на ночь

Избавиться от надоедливых и кусачих насекомых можно без химии

Комары донимают не только своими укусами, но и постоянным ночным пищанием. Cуществует множество различных эффективных средств для борьбы с этими насекомыми. Одни из самых популярных — фумигаторы. Но они имеют свойство быстро заканчиваться и не подходят для тех, кто любит использовать натуральные средства.

В качестве альтернативы существуют более экономичные и безопасные методы и средства для борьбы с комарами. Их использование гарантирует избавление от назойливых насекомых и спокойный ночной сон.

Вот несколько простых способов избавиться от комаров без химии, которыми поделился ресурс Informacion.

Масло цитронеллы. Цитронелла — это натуральное средство от комаров. Можно использовать свечи с цитронеллой или распылять эфирное масло цитронеллы в своей комнате перед сном.

Цитронелла — это натуральное средство от комаров. Можно использовать свечи с цитронеллой или распылять эфирное масло цитронеллы в своей комнате перед сном. Лавандовое масло не только приятно пахнет, но и может действовать как естественный репеллент от комаров. Нанесите несколько капель масла лаванды на кожу перед сном или распылите масло в своей комнате.

не только приятно пахнет, но и может действовать как естественный репеллент от комаров. Нанесите несколько капель масла лаванды на кожу перед сном или распылите масло в своей комнате. Вентилятор. Несмотря на наличие крыльев комары не очень хорошо летаю. Поэтому вентилятор может быть эффективным способом отпугнуть их. Включите вентилятор в спальне перед сном и направьте его на кровать. Поток воздуха будет сдувать насекомых.

Несмотря на наличие крыльев комары не очень хорошо летаю. Поэтому вентилятор может быть эффективным способом отпугнуть их. Включите вентилятор в спальне перед сном и направьте его на кровать. Поток воздуха будет сдувать насекомых. Балдахин . Повесьте вокруг кровати тюль, чтобы создать физический барьер, который не даст комарам вас укусить.

. Повесьте вокруг кровати тюль, чтобы создать физический барьер, который не даст комарам вас укусить. Чеснок имеет сильный запах, который может отпугнуть комаров. Можно съесть чеснок перед сном или положить зубчик на прикроватной тумбе.

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