Вырастет на глазах: что делать, если тесто на пирожки не поднимается

"Капризное" тесто можно легко исправить

В субботу, 19 августа, в Украине отмечается Праздник первых плодов — Яблочный Спас. Традиционно кулинары пекут на этот праздник яблочные пироги и пирожки с яблоками.

Каждый хочет, чтобы тесто на любимые пирожки подошло с первого раза, однако не всегда это получается. Довольно часто в этом вопросе бывают "сбои". Почему тесто плохо поднимается и как это исправить, разберемся вместе с "Главредом".

Почему тесто поднимается плохо и способы это исправить

Одна из причин, почему тесто не может подойти — прохладные и некомфортные условия для него. Дрожжи из-за низких температур могли не активизироваться.

Для комфортных условий поставьте тесто возле источника тепла — например, рядом з теплой батареей или включенной плитой. Также можно "нагреть" тесто на водяной бане, однако следите, чтобы тесто не "запеклось".

Вторая причина — недостаточное количество дрожжей. Чтобы это исправить, растворите в стакане теплой воды или молока чайную ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара. Далее подождите появления пены, вылейте в тесто и перемешайте.

Еще одна причина — недостаточное количество муки. Чтобы это исправить, нужно добавить еще немного муки и повторно замесить тесто. Оно после вымешивания должно быть эластичным и чуточку липнуть к рукам. Однако не добавляйте слишком много муки — тесто может получиться слишком густым и твердым.

Приготовьте из этого теста пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!