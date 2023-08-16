Укр

Вырастет на глазах: что делать, если тесто на пирожки не поднимается

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Поднять упавшее тесто легко
Поднять упавшее тесто легко. Фото shuba.life

"Капризное" тесто можно легко исправить

В субботу, 19 августа, в Украине отмечается Праздник первых плодов — Яблочный Спас. Традиционно кулинары пекут на этот праздник яблочные пироги и пирожки с яблоками.

Каждый хочет, чтобы тесто на любимые пирожки подошло с первого раза, однако не всегда это получается. Довольно часто в этом вопросе бывают "сбои". Почему тесто плохо поднимается и как это исправить, разберемся вместе с "Главредом".

Почему тесто поднимается плохо и способы это исправить

Одна из причин, почему тесто не может подойти — прохладные и некомфортные условия для него. Дрожжи из-за низких температур могли не активизироваться.

Для комфортных условий поставьте тесто возле источника тепла — например, рядом з теплой батареей или включенной плитой. Также можно "нагреть" тесто на водяной бане, однако следите, чтобы тесто не "запеклось".

Вторая причина — недостаточное количество дрожжей. Чтобы это исправить, растворите в стакане теплой воды или молока чайную ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара. Далее подождите появления пены, вылейте в тесто и перемешайте.

Еще одна причина — недостаточное количество муки. Чтобы это исправить, нужно добавить еще немного муки и повторно замесить тесто. Оно после вымешивания должно быть эластичным и чуточку липнуть к рукам. Однако не добавляйте слишком много муки — тесто может получиться слишком густым и твердым.

Приготовьте из этого теста пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
#Яблочный Спас #Тесто #Лайфхак