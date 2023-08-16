Как почистить щетку для волос быстро и легко: 3 простых шага
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Как правильно чистить и дезинфицировать свои щетки и расчески
В повседневной жизни важно уделять внимание уходу за предметами, которыми мы пользуемся каждый день, и расчески не являются исключением. Они могут накапливать жир, грязь, что негативно сказывается на здоровье ваших волос и качестве ухода за ними.
Портал informacion отмечает, что расчески и щетки для волос нужно регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы волосы были здоровыми и красивыми. В этой статье представлена пошаговая инструкция, как это сделать.
Как почистить щетку для волос в домашних условиях
Шаг 1. Удалите волосы.
Первое, что вы должны сделать, это удалить все попавшие в щетку волосы. Вы можете использовать длинные тонкие предметы — ручки, кисточки для макияжа или даже кончик другой расчески, чтобы удалить пряди, оставшиеся на щетке.
Шаг 2. Как вымыть щетку для волос.
Наполните миску теплой водой и добавьте немного мыла или шампуня, чтобы образовалась пена. Окуните щетку в воду и дайте ей постоять 3-4 минуты. Если необходимо, осторожно потрите между щетиной чистой зубной щеткой, чтобы удалить остатки грязи.
Шаг 3: Как помыть расческу для волос и высушить.
После того как расческа отмокла и грязь удалена, промойте ее под теплой водой, чтобы удалить мыльную пену. Встряхните ее над раковиной, чтобы удалить лишнюю воду. Затем просушите чистой сухой тканью.
Как почистить деревянную расческу — меньше воды
Если у вас деревянная щетка или расческа, есть некоторые дополнительные указания относительно правильной очистки:
- Используйте как можно меньше воды, чтобы предотвратить разбухание или гниение щетки.
- Быстро вымойте и высушите — удалив все волосы, протрите расческу влажной щеткой, затем сухой тряпкой.
- Не оставляйте деревянные расчески лежать в воде.
Также помните, что кроме очистки, важна регулярная дезинфекция для устранения любых бактерий или остатков.
Как продезинфицировать расческу — нашатырь или уксус
Одним из самых распространенных методов дезинфекции кистей является нашатырный спирт. Приготовьте раствор из 1/4 стакана спирта и 1 стакана чистой воды. Эта смесь безопасна для вашей расчески, но вам лучше надеть резиновые перчатки. Смочите кисть в растворе, промойте теплой водой и дайте ей полностью высохнуть.
Дезинфекция водой и уксусом: в этом случае смешайте 1/2 стакана белого уксуса с 1/2 стакана теплой воды и замочите щетку не более чем на 30 минут, чтобы предотвратить возможное повреждение щетины или ручек.
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