Как почистить щетку для волос быстро и легко: 3 простых шага

Как правильно чистить и дезинфицировать свои щетки и расчески

В повседневной жизни важно уделять внимание уходу за предметами, которыми мы пользуемся каждый день, и расчески не являются исключением. Они могут накапливать жир, грязь, что негативно сказывается на здоровье ваших волос и качестве ухода за ними.

Портал informacion отмечает, что расчески и щетки для волос нужно регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы волосы были здоровыми и красивыми. В этой статье представлена пошаговая инструкция, как это сделать.

Как почистить щетку для волос в домашних условиях

Шаг 1. Удалите волосы.

Первое, что вы должны сделать, это удалить все попавшие в щетку волосы. Вы можете использовать длинные тонкие предметы — ручки, кисточки для макияжа или даже кончик другой расчески, чтобы удалить пряди, оставшиеся на щетке.

Шаг 2. Как вымыть щетку для волос.

Наполните миску теплой водой и добавьте немного мыла или шампуня, чтобы образовалась пена. Окуните щетку в воду и дайте ей постоять 3-4 минуты. Если необходимо, осторожно потрите между щетиной чистой зубной щеткой, чтобы удалить остатки грязи.

Шаг 3: Как помыть расческу для волос и высушить.

После того как расческа отмокла и грязь удалена, промойте ее под теплой водой, чтобы удалить мыльную пену. Встряхните ее над раковиной, чтобы удалить лишнюю воду. Затем просушите чистой сухой тканью.

Как почистить деревянную расческу — меньше воды

Если у вас деревянная щетка или расческа, есть некоторые дополнительные указания относительно правильной очистки:

Используйте как можно меньше воды, чтобы предотвратить разбухание или гниение щетки.

Быстро вымойте и высушите — удалив все волосы, протрите расческу влажной щеткой, затем сухой тряпкой.

Не оставляйте деревянные расчески лежать в воде.

Также помните, что кроме очистки, важна регулярная дезинфекция для устранения любых бактерий или остатков.

Как продезинфицировать расческу — нашатырь или уксус

Одним из самых распространенных методов дезинфекции кистей является нашатырный спирт. Приготовьте раствор из 1/4 стакана спирта и 1 стакана чистой воды. Эта смесь безопасна для вашей расчески, но вам лучше надеть резиновые перчатки. Смочите кисть в растворе, промойте теплой водой и дайте ей полностью высохнуть.

Дезинфекция водой и уксусом: в этом случае смешайте 1/2 стакана белого уксуса с 1/2 стакана теплой воды и замочите щетку не более чем на 30 минут, чтобы предотвратить возможное повреждение щетины или ручек.

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