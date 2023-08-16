Пятно от шоколада исчезнет на глазах: эффективные уловки, как спасти свою одежду
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От шоколадного пятна можно избавиться даже если оно засохло
Если вы испачкали одежду шоколадом, вам не о чем беспокоиться, ведь все это решаемо. Главное действовать как можно быстрее, чтобы пятна не засохли, иначе тогда удалить его будет сложнее. Тем не менее у нас под рукой всегда есть продукты, которые могут избавиться от пятен от еды на нашей одежде, будь они свежие или даже покрытые коркой.
Делимся с вами некоторыми эффективными уловками по очистке одежды от пищевых пятен. Как отмечает портал santeplus, вам понадобятся простые и обыденные продукты.
Как вывести пятна от шоколада с одежды
- Мыльная вода
Если пятно еще свежее, соберите излишки ложкой. Добавьте несколько капель жидкого моющего средства в миску с холодной водой. Смочите тряпку из микрофибры в этой мыльной воде и протрите пятно. После прополощите одежду в холодной воде и постирайте в машинке.
- Молоко
Налейте несколько капель холодного молока на пятно и осторожно потрите ткань. Дайте молоку подействовать примерно 10 минут и постирайте одежду в машине.
- Уксус
Уксус эффективен при удалении засохших шоколадных пятен. Для этого сначала соскребите лишний шоколад, затем смочите губку в уксусе и потрите пятно. Прополощите одежду в холодной воде и постирайте в машинке.
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