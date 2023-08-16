Что нельзя чистить содой: просто испортите эти вещи

Список поверхностей, которые нельзя чистить пищевой содой

Пищевая сода — недорогое средство, которое уже давно и уверенно используется далеко за пределами кухни. Она хорошо зарекомендовала себя как очищающее средство и не только. Соду используют для очистки сантехники, для удаления неприятного запаха и даже на дачных участках.

Но это, казалось бы, безобидное средство может принести вред. Применять соду нужно с осторожностью, а в некоторых случаях лучше вообще отказаться от ее использования.

Что категорически нельзя чистить содой

Алюминиевая посуда. Пищевая сода вызывает окисление алюминия. После использования соды для мытья любимые кастрюли потемнеют и приобретут грязный оттенок.

Окна. Откажитесь от идеи добавить соду в смесь для мытья окон, чтобы усилить ее. Вещество имеет абразивный эффект и все закончится тем, что мелкие частицы оставят царапины на стекле.

Керамическая плита. Сода — идеальное натуральное средство для мытья газовой плиты. Но использовать ее для мытья керамики нельзя по тем же причинам, что и с окнами. Абразивные частицы соды испортят поверхность плиты.

Деревянная мебель. В большинстве своем мебель из дерева покрыта лаком. Частицы соды повредят поверхность древесины и она уже не будет выглядеть как новая.

Мраморные поверхности. Следует избегать использования пищевой соды на мраморных столешницах. Это вызовет эрозию защитного слоя мрамора.

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