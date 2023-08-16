Ледяные бокалы, ягоды и полотенце: как быстро охладить напитки без льда

Эти советы значительно облегчат вам жизнь летом

Летом спастись от жары отлично помогают холодные напитки. Но нередко случается так, что под рукой не оказывается кубиков льда, чтобы быстро их охладить. Однако это не проблема. Есть множество лайфхаков на этот случай.

"Телеграф" рассказывает, как охладить простую воду или любой напиток безо льда.

Способ с полотенцем

Если у вас не так много времени в запасе и необходимо охладить воду быстро, можно смочить полотенце холодной водой, замотать в него бутылку с напитком и поместить в морозилку на 15 минут. За это время он успеет охладиться и будет идеальной температуры.

Способ в ведром

Быстро охладить простую воду или ваш любимый напиток поможет ведро с холодной водой из-под крана. В него нужно поместить бутылки на несколько минут. Можно рассчитывать, что температура за это время снизится на 6-8 градусов.

Способ с ледяными бокалами

Чтобы получить холодный напиток без льда, можно положить в морозилку стаканы/бокалы примерно на полчаса, а затем пить из них. Таким образом вода или любая другая жидкость быстро охладится в ледяных стаканах.

Способ с замороженными ягодами

У многих в морозилке есть замороженные ягоды: малина, вишня, голубика, смородина и прочее. Их можно использовать для охлаждения вашего напитка. Бросаем их в стакан с водой и получаем вкусный летний напиток приятной температуры.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал о лайфхаке, который поможет заснуть в прохладе в летнюю жару не имея кондиционера.