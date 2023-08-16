От плесени не останется следа: как почистить стиральную машину

Очень важно следить за тем, чтобы в уплотнителе стиральной машины не было плесени

Даже во время генеральной уборки остаются зоны, которым почти не уделяется или вообще не уделяется внимание. Одна из них — уплотнитель в стиральной машине, который может накапливать намного больше грязи, чем мы себе можем представить. К тому же на резинке обычно остается много влаги.

Если вовремя не чистить стиральную машину, то внутри нее может возникнуть и разрастить плесень, а скопленные на резинке загрязнения могут попасть на одежду.

Грязь в уплотнителе накапливается в основном из-за того, что после окончания стирки дверца прибора закрывается, хотя нужно время, чтобы машинка просохла. В идеале дверца стиральной машины должна оставаться приоткрытой. После стирки резинку нужно протирать сухой тряпкой. Таким образом можно предупредить образование плесени.

Как легко отмыть резинку стиральной машинки

Чтобы отмыть резинку от плесени, понадобится пара тряпок и густой отбеливатель для стирки. В качестве тряпок можно использовать старые белые футболки без аппликаций и узоров.

Тряпки нужно хорошо пропитать отбеливателем. Для этого можно использовать небольшое ведро.

Когда ткань пропитается средством, накройте ею всю поверхность резинки стиральной машины и оставьте так на 1 час.

По прошествии времени переложите тряпки в барабан. Залейте в машинку немного геля для стирки и запустите самую длинную программу с максимальной температурой.

После такой очистки на резинке не останется и следов плесени. Очень важно и далее сохранять в ее таком состоянии. Поэтому не забывайте после каждой стирки насухо вытирать манжету.

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