Полотенца будут невероятно мягкими и пушистыми: какой "секрет" добавить при стирке

Вы легко вернете шелковистость полотенцам с помощью подручного средства

Мы покупаем мягкие и пушистые полотенца, но со временем они превращаются в жесткую и даже колючую ткань. Однако один бытовой продукт снова сделает изделие свежим и шелковистым.

Чтобы вернуть мягкость полотенцам, воспользуйтесь простым лайфхаком. Об этом рассказывает издание Express.

"Секрет", который спасет ваши полотенца, легко найдется в вашем доме. Речь идет об уксусе, который часто используется в бытовых целях, а не только в приготовлении пищи. Подручное средство чудесно подойдет для дезодорации или смягчения белья, в том числе полотенец.

Чтобы полотенца оставались пушистыми, прежде всего не кладите в стиральную машину много вещей. Кроме того, используйте примерно половину рекомендуемого количества моющего средства при стирке полотенец, чтобы порошок не накапливался на волокнах ткани и не делал ткань грубой.

Смягчители ткани при стирке полотенец могут оказывать противоположный эффект, лучше не добавлять их. Если полотенца стали жесткими или колючими, то постирайте их с одной чашкой уксуса. Включите стирку при температуре от 30°C до 40°C.

Рекомендуется сушить полотенца на воздухе: так вещи точно будут приятно пахнуть. Использовать уксус для смягчения ткани можно каждые шесть недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как часто нужно стирать полотенца. Если делать это часто — изделия перестанут впитывать влагу.