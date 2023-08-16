Плесень уйдет и не вернется: три "убийцы" грибка, которые точно есть в вашем доме

Справиться с грибком на различных поверхностях можно без агрессивной бытовой химии

Одна из неприятных проблем в доме – плесень в ванной (и не только там). Не спешите покупать дорогие агрессивные химикаты, ведь подручные средства удаляют грибок быстро и без лишних трат.

Чтобы избавиться от плесени и предотвратить ее повторное появление, воспользуйтесь тремя продуктами – "убийцами" грибка. Об этом пишет Express.

Уксус

Обычный столовый уксус нередко используется домохозяйствами в бытовых целях. Очиститель убивает большинство видов грибка, помогая избавиться от черной плесени. Чтобы приготовить эффективное средство, смешайте около чашки уксуса и примерно 20 капель эфирного масла чайного дерева. Залейте жидкость в пульверизатор и распылите на заплесневелую поверхность. Спустя час протрите губкой и промойте водой – на плесень не останется и намека.

Пищевая сода

Подручное средство отменно борется с плесенью. Кроме того, поглощает влагу и помогает предотвратить рост грибка. Всего лишь смешайте немного пищевой соды с водой, залейте в распылитель, нанесите на поверхность, потрите и смойте чистой водой.

Перекись водорода

Аптечное средство – незаменимый помощник в борьбе с плесенью, заодно убьет все бактерии и грибки. Использовать необходимо раствор трехпроцентной концентрации. Не забывайте хранить перекись водорода в бутылке темного или янтарного цвета, так как жидкость восприимчива к свету.

К слову, плесень может появляться и на одежде. Чтобы убрать грибок с ткани, стоит попробовать проверенный способ, о котором писал "Телеграф" ранее.