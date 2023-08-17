Зачем на батоне и хлебе делают надрезы: хитрость, которой с вами не поделятся даже пекари

Вы никогда об этом не догадывались

Безусловно, вы видели несколько крупных надрезов на каждом хлебе и батоне. Задумывались ли вы, зачем они нужны? Это просто дизайн или у выемок есть особое функциональное предназначение?

Вместе с "Главредом" откроем тайну, которую скрывают пекари. Мы объясним, для чего делают надрезы на батоне и хлебе.

Зачем нужны вырезы на хлебе и батоне

Существует распространенное заблуждение, что надрезы на дрожжевой буханке хлеба служат для выведения избыточного углекислого газа, который образуется в тесте в процессе выпечки. Говорят, что если не сделать такие надрезы перед помещением хлеба в горячую печь, углекислый газ может прорвать верхнюю корочку. В результате внешний вид хлеба будет испорчен трещинами.

Однако опытные пекари утверждают, что на практике углекислый газ спокойно проходит через малейшие поры в тесте. Хлеб сохраняется целой и неповрежденным.

На самом деле эти надрезы не являются обязательными для обеспечения нормального процесса выпечки. Трещины могут возникать лишь при несоблюдении оптимального температурного режима выпечки, когда тесто попадает в слишком горячую печь, при отсутствии водяного пара в печи (в режиме конвекции) или при нарушении рецептуры.

По мнению пекарей эти надрезы просто создают узнаваемый образ хлеба и придают ему эстетическую ценность, чем имеют особое функциональное назначение. Это скорее стилистический элемент для привлекательности выпечки.

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