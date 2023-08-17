Не придется долго драить щеткой: как за считанные минуты отмыть ложки и вилки

Быстрый метод очистки вилок и ложек даже от старой грязи

Столовые приборы используются ежедневно. Конечно же моются они тоже ежедневно. Но со временем витиеватые узоры и пространство между зубьями вилки загрязняются так, что простым средством для мытья посуды и губкой не отмыть. В таком случае спасет одна хитрость.

Чем отмыть застарелую грязь с вилок и ложек

Этот способ мытья не потребует больших затрат и усилий. Вам не придется надолго замачивать столовые приборы, а затем тереть их металлической щеткой. К тому же очистить столовые приборы получится очень быстро.

Выберите емкость, в которой поместятся все грязные столовые приборы. Налейте в нее 2 литра воды, добавьте 2 столовые ложки соды и столько же соли. Емкость с жидкостью нужно поставить на плиту и довести до кипения. После этого в нее нужно положить грязные столовые приборы и кипятить их 15-20 минут на медленном огне.

По истечении времени выключите плиту, дождитесь пока емкость остынет и прополощите приборы в чистой воде.

Благодаря этому способу спустя всего лишь 20 минут и без особых усилий ваши ложки и вилки засияют от чистоты.

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