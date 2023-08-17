Эти продукты с легкостью отмоют грязную подошву утюга: никакой химии и только подручные средства
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти советы помогут вам сохранить ваш утюг как новый
Гладить не всегда легко, и часто это очень утомительно. К сожалению, нередки случаи, когда во время глажки подошва утюга сгорает! Это может произойти из-за того, то на технике остаются части синтетического материала или из-за переизбытка моющего средства.
В любом случае периодическая чистка утюга необходима, так как это помогает поддерживать прибор в хорошем состоянии. Таким образом, ваша одежда всегда будет чистой и опрятной, пишет santeplus.
Как почистить подошву утюга, чтобы он был как новый
- Свеча
Это быстрый и простой метод, который заставит подошву вашего утюга сиять.
- Сначала включите утюг и дайте ему полностью нагреться. Убедитесь, что подошва достаточно горячая, но чтобы ее можно было помыть.
- Затем отключите утюг. Возьмите свечу и начните водить ею по раскаленной железной пластине. Полезно сделать это на старой тряпке, чтобы не испачкать поверхности.
- Затем проведите утюгом по старому полотенцу, как если бы вы гладили.
- Если грязь стойкая, можно использовать абразивную губку. В завершение возьмите половинку лимона и протрите им поверхность.
- Уксус и вода
Этот трюк быстрее и эффективнее очищает утюг.
- Возьмите миску и налейте воду и уксус в равных частях. Затем добавьте 2 столовые ложки мелкой соли и перемешайте.
- Смочите мягкую губку, хорошо отожмите ее и осторожно потрите подошву утюга, пока грязь не исчезнет. Полностью удалите свое натуральное моющее средство, и вы заметите, что ваш утюг стал чистым!
Предупреждение — Всегда отключайте утюг от сети во время чистки и следуйте инструкциям производителя по уходу за утюгом.
"Телеграф" писал ранее, как помощью утюга разгладить линолеум. Отличный совет, который спасет напольное покрытие.