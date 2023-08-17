Эти продукты с легкостью отмоют грязную подошву утюга: никакой химии и только подручные средства

Эти советы помогут вам сохранить ваш утюг как новый

Гладить не всегда легко, и часто это очень утомительно. К сожалению, нередки случаи, когда во время глажки подошва утюга сгорает! Это может произойти из-за того, то на технике остаются части синтетического материала или из-за переизбытка моющего средства.

В любом случае периодическая чистка утюга необходима, так как это помогает поддерживать прибор в хорошем состоянии. Таким образом, ваша одежда всегда будет чистой и опрятной, пишет santeplus.

Как почистить подошву утюга, чтобы он был как новый

Свеча

Это быстрый и простой метод, который заставит подошву вашего утюга сиять.

Сначала включите утюг и дайте ему полностью нагреться. Убедитесь, что подошва достаточно горячая, но чтобы ее можно было помыть. Затем отключите утюг. Возьмите свечу и начните водить ею по раскаленной железной пластине. Полезно сделать это на старой тряпке, чтобы не испачкать поверхности. Затем проведите утюгом по старому полотенцу, как если бы вы гладили. Если грязь стойкая, можно использовать абразивную губку. В завершение возьмите половинку лимона и протрите им поверхность.

Уксус и вода

Этот трюк быстрее и эффективнее очищает утюг.

Возьмите миску и налейте воду и уксус в равных частях. Затем добавьте 2 столовые ложки мелкой соли и перемешайте. Смочите мягкую губку, хорошо отожмите ее и осторожно потрите подошву утюга, пока грязь не исчезнет. Полностью удалите свое натуральное моющее средство, и вы заметите, что ваш утюг стал чистым!

Предупреждение — Всегда отключайте утюг от сети во время чистки и следуйте инструкциям производителя по уходу за утюгом.

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