Как почистить биркенштоки: замшу, кожу или ткань и пробковую подошву

Босоножки и шлепки биркеншток прослужат намного дольше, если за ними правильно ухаживать

Немецкие босоножки Birkenstocks популярны во всем мире. Даже если мнения по дизайну порой неоднозначны, большинство людей хвалит несомненный комфорт этой фантастической обуви. Биркенштоки могут прослужить в течение длительного времени, если за ними правильно ухаживать.

Портал santeplus отмечает, что биркенштоки из кожи, замши или ткани удобны, поскольку идеально ложатся на ногу. Но они неизбежно загрязняются и теряют блеск чуть ли не с первого дня ношения. Вы можете исправить это, используя несколько обычных продуктов.

Как почистить биркенштоки — зависит от типа обуви

Каждая обувь требует особого ухода:

Кожаные босоножки требуют крема для обуви и соответствующего кондиционера.

Замшевые модели необходимо регулярно чистить с деликатностью.

Тканевые босоножки и пробковая подошва тоже требуют особого внимания.

Но независимо от типа материала, существуют эффективные решения для идеальной очистки.

Как почистить биркенштоки замшевые

Используйте мягкую ткань из микрофибры, чтобы удалить пыль и грязь с поверхности, и продолжите чистку щеткой для замши. Если на замше есть пятна от еды или грязи, легко протрите их влажной губкой. Не прилагайте слишком большое усилие, чтобы не втереть их глубже, тогда их станет еще труднее удалить. Перед дальнейшей очисткой дайте загрязненному участку полностью высохнуть. Когда пятно высохнет, вы можете потереть его резинкой для карандаша, прежде чем чистить всю замшу.

Жирные пятна на замше посыпьте крахмалом или детской присыпкой, чтобы впиталось масло. Оставьте присыпку на пятне на 4 часа, прежде чем чистить замшу. При необходимости повторите операцию несколько раз, чтобы впитать все масло.

Полезно знать: если что-нибудь липкое попало на босоножки, избегайте непосредственного использования химических средств для удаления клея. Этот продукт может изменить цвет замши. Чтобы почистить обувь, поместите кубик льда в полиэтиленовый пакет и положите его прямо на пятно. Тупым ножом или краем старой банковской карты соскребите затвердевший клей. При необходимости повторите операцию. После удаления твердых остатков используйте ластик, чтобы удалить остатки грязи.

Как чистить кожаные биркенштоки

Используйте мягкую, слегка влажную ткань, чтобы очистить поверхность от пыли и грязи (по возможности после каждого использования). Чтобы сохранить эластичность кожи, используйте специальные средства для кожи, следуя инструкциям изготовителя. Это будет особенно полезно, когда ваша обувь промокла под дождем.

Полезно знать: блеск лакированной кожи можно восстановить, протирая обувь влажной тряпкой. Если вы заметили, что кожа действительно потускнела, нанесите немного чистящего средства на мягкую ткань, чтобы вернуть ей блеск.

Как чистить тканевые биркенштоки

Перед чисткой тканевой обуви используйте мягкую ткань или мягкую щетку, чтобы удалить пыль и поверхностную грязь. В небольшой миске смешайте 400 мл теплой воды и половину чайной ложки стирального порошка. Слегка, не слишком сильно, смочите ткань в растворе и осторожно потрите загрязненные участки.

Чтобы удалить стойкие пятна, воспользуйтесь пятновыводителем, осторожно потерев это место старой чистой зубной щеткой. Затем промойте, смочив ткань в воде. Хорошо отожмите и протрите всю тканевую часть обуви, чтобы удалить остатки мыла. Промокните ткань бумажными полотенцами, чтобы удалить как можно больше влаги. Высушите обувь на воздухе, защищая от прямого солнечного света.

Как почистить пробковую подошву Birkenstock

В маленькой миске смешайте 200 мл теплой воды, две столовых ложки белого уксуса и половину чайной ложки стирального порошка. Используйте старую зубную щетку или маленькую мягкую щетку, смоченную в растворе, и по небольшим участкам осторожно потрите пробковую подошву.

Когда вы пройдетесь по всей подошве, очистите всю пробковую часть тканью, смоченной в воде. Это удалит остатки мыла. Затем дайте обуви высохнуть на воздухе, подальше от прямых солнечных лучей и тепла.

Ранее мы рассказывали о хитрости, которая вернет белизну любимым кроссовкам. Такая обувь имеет тенденцию очень быстро пачкаться, но есть способ легко решить проблему.