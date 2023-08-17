Не подружятся: одна популярная специя сделает суп горьким

Это называют распространенной ошибкой в приготовлении

Мы рассказывали об одной распространенной ошибке в приготовлении борща, из-за которой блюдо получается не красным, а оранжевым. В общем, в приготовлении первых блюд действуют свои правила.

Неотъемлемым компонентом приготовления бульонов как овощных, так и мясных. есть ароматные специи. Однако следует помнить, что не все из них подходят для супов. Об этом напоминаем вместе с порталом FoodOboz.

Что лучше не добавлять в бульон и суп

Речь идет о лавровых листьях. Использовать его можно, но многие забывают, что делать это следует с особой осторожностью. Особенно часто кулинары забывают вытягивать пряность после того, как суп приготовится. Иначе – блюдо приобретет горький вкус.

Особенно это касается куриных бульонов и супов. Курятина обладает деликатным вкусом, который может заглушить лавровые листья.

Эта специя способна совсем "забить" естественный вкус такого мяса, делая блюдо пресным и невкусным. Между тем, специй еще много. Итак, если вы не добавите лавровые листья в блюдо — ничего страшного, его можно заменить множеством других приправ. Некоторые из них можно приготовить дома.