Запах гари исчезнет очень быстро: вот что нужно сделать

Простые способы избавиться от неприятного запаха в квартире

Какие бы старания не прилагались бы во время приготовления пищи, иногда случается так, что блюда пригорает. Вся кухня, а иногда даже другие комнаты, тут же наполняются неприятным запахом гари. От этого неприятного аромата избавиться так же проблематично, как и просто от запаха жареного.

Избавиться от запаха горелого без проветривания не получится. Поэтому как можно скорее откройте окна и устройте в комнатах сквозняк. Нужно открыть окна во всех комнатах, иначе эффекта не будет. Если это квартира-студия, придется открыть окно и дверь.

Следующий шаг — намочить и разложить по углам тряпки или полотенца. Мокрая ткань хорошо впитывает в себя запахи.

Если этих действий оказалось недостаточно и в комнатах стоит сильный запах гари, стоит применить уксус. На плиту нужно поставить емкость с водой, добавить в нее уксус в расчете 3:1 и довести до кипения. После этого огонь нужно сделать минимальным и дать уксусному раствору испаряться минимум час.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью уксуса избавиться от неприятного запаха в туалете.