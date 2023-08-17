Чем натереть простыни и подушки вместо порошка: от желтых пятен не останется и следа

Не спешите покупать дорогой отбеливатель, ведь отстирать подушки и постельное белье можно с помощью подручного средства

Со временем на подушках и простынях появляются желтые пятна, которые даже стиральная машина может не брать. Поэтому стоит воспользоваться эффективным лайфхаком.

Чтобы желтые следы исчезли с подушек и простыней, используйте подручное средство – шампунь. Об этом пишет издание Express.

Так, подушки и постельное белье загрязняются жиром, который выделяет наша кожа, косметическими средствами, включая лосьоны, крема и масла для тела. Пот и кожное сало — еще одна причина появления пятен на простынях и не только.

Чтобы избавиться от желтизны на подушках и простынях рекомендуется использовать шампунь. Это средство сработает как порошок. Что важно, шампунь расщепляет кожный жир, поэтому поможет удалить следы пота с постельных принадлежностей.

Для удаления пятен вам просто нужно нанести шампунь на загрязненный участок и оставить его отмокать в теплой воде. После этого потрите грязное место, а затем постирайте, как обычно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не все подушки разрешено помещать в стиральную машину. Однако в этом случае вы тоже сможете освежить изделие и очистить от любых пятен, всего лишь воспользуйтесь действенным лайфхаком.