От этого запаха мухи улетают за километры: фантастический лайфхак

Справиться с нежелательными насекомыми можно без репеллентов, а с помощью одного подручного продукта

Вездесущие мухи могут доставлять массу неудобств в доме, особенно активничают эти насекомые в летнее время. Ловушки для мух не всегда срабатывают, но есть еще одно эффективное средство.

Необычный лайфхак поможет избавиться от мух, всего лишь задействуйте запах, который эти паразиты ненавидят. Об этом пишет Mirror.

Оказалось, что справиться с мухами без магазинных репеллентов поможет продукт, который точно найдется на вашей кухне. Вышеупомянутые насекомые будут улетать за километры от запаха популярной приправы — перца.

Чтобы отвадить мух, смешайте перец с небольшим количеством воды и распылите раствор по всему дому. Приправа легко отпугнет насекомых.

Добавим, что также мухи не любят ароматы мяты (растение можно разместить на подоконнике) и свечи с цитронеллой (часто используетс для борьбы с непрошеными насекомыми). Кроме того, не забывайте должным образом утилизировать отходы, и тогда мухи останутся без "лакомства".

Помимо мух летом домохозяйствам досаждают другие насекомые. Если вам нужно избавиться от комаров, то обратите внимание на три растения, запах которых эти кровопийцы терпеть не могут.