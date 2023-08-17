Отмыть пригоревшую сковороду - легко: есть три простых хитрости

Простые лайфхаки помогут легко справиться с проблемой

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с проблемой пригорания еды в кастрюле или сковороде. Чтобы решить это, зачастую уходит немало времени. Однако есть несколько действенных лайфхаков, которые помогут справиться с пригоранием в считанные минуты.

"Телеграф" рассказывает, как легко и быстро убрать пригарины, используя средства, которые есть едва ли не у каждого в доме.

Способ с содой

Необходимо взять соду и смешать ее с небольшим количеством обычной воды, до образования пасты. Затем прокипятить в течение нескольких минут, охладить и протереть с этим раствором с помощью губки или неабразивной щетки пригоревшую сковороду или кастрюлю.

Способ с уксусом

Для удаления нагара отлично помогает белый уксус в сочетании с пищевой содой. Необходимо налить в равных пропорциях белый уксус, чистую воду и столовую ложку соды. После появления пены, сковороду или кастрюлю следует поставить на плиту и 10 минут прокипятить. После остывания нужно протереть неабразивной щеткой пригоревшую поверхность.

Способ с лимонной кислотой

Лимонная кислота отлично удаляет нагар с пригоревшей кастрюли или сковородки. Для этого необходимо насыпать 2-3 столовые ложки лимонной кислоты в посуду и запить кипящей водой, затем оставить на 30 минут. По истечении этого времени следует протереть поверхность неабразивной щеткой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как быстро и легко отмыть посуду от теста. Этот способ займет всего 10 минут.