Только не горячей водой: простой трюк поможет за 30 минут удалить пятно от травы на одежде

Не спешите покупать дорогой пятновыводитель, все необходимое для стирки найдется в доме

Даже после стирки в стиральной машине некоторые пятна на одежде остаются. Не так просто вывести следы от травы, но один подручный продукт спасет ваши вещи.

Вместо магазинного пятновыводителя воспользуйтесь простым лайфхаком, чтобы убрать пятно от травы. Об этом рассказывает Mirror.

В летнее время риск появления пятен от травы возрастает. Во время прогулок на свежем воздухе вы можете непреднамеренно загрязнить ваши вещи. Однако зеленые следы легко удалить, пятновыводитель не потребуется.

Чтобы отстирать пятно от травы, приготовьте очищающий раствор. Для этого смешайте одну часть уксуса с равными частями воды. Покройте жидкостью загрязненный участок, оставьте впитываться как минимум на 30 минут (если пятно успело впитаться, то временной промежуток можно увеличить). После этого потрите пятно и сполосните прохладной водой.

Стоит добавить, что горячая вода – не помощник, если вам нужно срочно удалить зеленое пятно с вещей. Более низкая температура предпочтительна при очищении следов травы, тогда как высокая может дать обратный эффект.

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