Консервную банку можно открыть ложкой: гениальный лайфхак (видео)

Трюк с ложкой поможет открыть жестяную банку без консервного ножа

Практически у каждой хозяйки есть в запасе несколько баночек с консервированным горошком, кукурузой, рыбой или тушенкой. А во время войны консервы вообще стали обязательным продуктом на кухне украинцев.

Может случиться так, что открывалки не будет под рукой, а консервную банку нужно будет срочно открыть. В таком случае можно воспользоваться лайфхаком с ложкой, которым поделился один из блогеров в YouTube.

В видео мужчина наглядно продемонстрировал, как ему удалось открыть банку сладкой кукурузы с помощью обычной ложки.

Консервную банку нужно поставить на ровную и устойчивую поверхность. Крепко возьмитесь за металлическую ложу. Часть пальцев должна лежать на рукоятке, тогда как другие — прямо на лопасти ложки. Поставьте ложку ближе к краю крышки — туда, где обычно встает открывашка.

С сильным нажимом потрите ложкой взад-вперед по небольшому участку внутренней кромки банки. Спустя некоторое время там образуется отверстие. После этого вдавите в него кончик ложки. Направьте его вверх и надавливая на внутренний край крышки, с силой перемещайте ее по периметру крышки, пока вы сможете осторожно открыть крышку настолько, чтобы вылить содержимое.

При открытии банки таким образом получаются очень острые и зазубренные края, поэтому нужно быть очень осторожным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без подручных средств открыть закрученную банку.