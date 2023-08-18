Что нанести на ткань, если пролили красное вино: простой трюк справится лучше пятновыводителя

Неожиданное косметическое средство спасет вещь от винных пятен

Отстирать одежду можно без дорогого пятновыводителя. Если удалить пятно от травы поможет обычный уксус, то справиться со следами вина – необычный продукт из косметички.

Чтобы вывести пятно от красного вина, используйте лак для волос. О действенном лайфхаке рассказывает Mirror.

Бокал красного вина может быть пролит на вашу одежду, диван, ковер или скатерть. Напиток оставляет заметный след на ткани, но, к счастью, изделия можно спасти.

Вместо обычного пятновыводителя попробуйте использовать баллончик с лаком для волос. Как только вы пролили красное вино, обильно распылите лак для волос на пятно, оставьте на несколько минут. Промокните загрязненный участок, чтобы удалить остатки.

Манипуляцию повторите столько раз, сколько необходимо. После этого постирайте вещь на максимальной мощности стиральной машины.

Кроме того, пострадавший от красного вина участок также можно как можно скорее обдать содовой или газированной водой. Оказывается, пузырьки этих напитков помогают убрать пятно с ткани.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выстирать подушки и простыни, чтобы не осталось желтых пятен. А еще мы писали, с помощью каких подручных средств удалить шоколад, если он загрязнил ткань.