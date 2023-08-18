Сломаете стиральную машину: какие предметы запрещено класть в барабан
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Стоит знать о четырех вещах, которые вы должны очищать вручную
Чтобы стиральная машина прослужила дольше, важно соблюдать простые правила и не допускать опасных ошибок. Не все разрешено класть в барабан, как бы вас не привлекала возможность автоматизированной очистки тех или иных вещей.
Стоит знать о четырех предметах, которые портят стиральную машину. Об этом рассказывает Mirror.
Что нельзя класть в стиральную машину:
- Обувь. Испортите как свои кроссовки, так и стиральную машину. Обувь потеряет форму, а барабан может быть поцарапан.
- Рюкзаки и сумки с металлическими деталями. Такие предметы с большой вероятностью повредят прибор.
- Мягкие игрушки с батарейкой и электрическими компонентами. Автоматическая стирка испортит вещи, да и стиральная машина пострадает.
- Лежаки для домашних животных с рыхлым наполнителем. Шарики пены или измельченный пенопласт не следует помещать в барабан. Наполнитель может слипаться, а остатки шерсти и меха питомцев засорят фильтр и дренажную систему.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что для продления срока службы стиральной машины нужно периодически очищать ее. Избавиться от плесени внутри прибора поможет действенный лайфхак.