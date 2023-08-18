Сломаете стиральную машину: какие предметы запрещено класть в барабан

Стоит знать о четырех вещах, которые вы должны очищать вручную

Чтобы стиральная машина прослужила дольше, важно соблюдать простые правила и не допускать опасных ошибок. Не все разрешено класть в барабан, как бы вас не привлекала возможность автоматизированной очистки тех или иных вещей.

Стоит знать о четырех предметах, которые портят стиральную машину. Об этом рассказывает Mirror.

Что нельзя класть в стиральную машину:

Обувь. Испортите как свои кроссовки, так и стиральную машину. Обувь потеряет форму, а барабан может быть поцарапан.

Испортите как свои кроссовки, так и стиральную машину. Обувь потеряет форму, а барабан может быть поцарапан. Рюкзаки и сумки с металлическими деталями. Такие предметы с большой вероятностью повредят прибор.

Мягкие игрушки с батарейкой и электрическими компонентами. Автоматическая стирка испортит вещи, да и стиральная машина пострадает.

Автоматическая стирка испортит вещи, да и стиральная машина пострадает. Лежаки для домашних животных с рыхлым наполнителем. Шарики пены или измельченный пенопласт не следует помещать в барабан. Наполнитель может слипаться, а остатки шерсти и меха питомцев засорят фильтр и дренажную систему.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для продления срока службы стиральной машины нужно периодически очищать ее. Избавиться от плесени внутри прибора поможет действенный лайфхак.