Как убрать ржавчину с любой поверхности с помощью лука: необычный трюк

Избегайте лишних трат и агрессивных веществ — лук творит чудеса

Известный тем, что придает вкус нашим блюдам, лук — это приправа, у которой в рукаве есть не одна хитрость. Мало кто об этом знает, но этот овощ во многом облегчает повседневную жизнь. А знаете ли вы, что он эффективно борется со ржавчиной?

При очистке часто рекомендуется выбирать естественную альтернативу, чтобы не повредить материалы или поверхности слишком абразивными продуктами. И как раз с помощью лука, например, вы можете удалить пятна ржавчины с любой металлической поверхности, не повредив ее, пишет santeplus.

Как лук может удалить ржавчину

Натрите ржавый предмет половинкой луковицы. Затем очистите влажной губкой, и повторно протрите салфеткой из микрофибры, чтобы хорошо отполировать. Используя этот метод, вы избавитесь от нежелательных пятен ржавчины, не оставив следа.

А если вдруг остались еще какие-то непокорные пятна, можно применить смесь соли с лимонным соком. Вылейте этот раствор прямо на ржавый участок и оставьте на 30 минут. По истечении этого времени хорошо потрите предмет влажной губкой, затем высушите салфеткой из микрофибры.

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