Чем побрызгаться от комаров: эффективное натуральное средство с приятным запахом

Этот прекрасно пахнущий ингредиент для выпечки отпугивает комаров, как волшебная магия

Традиционные химические репелленты резко пахнут и могут вызывать различные раздражения и аллергию. Но есть природные решения, которое помогут вам наслаждаться летним вечером без насекомых.

Портал housedigest рекомендует использовать в качестве натурального репеллента один прекрасно пахнущий ингредиент для выпечки. Как известно, среди прочего комаров привлекают запахи, выделяемые человеческой кожей. Если перебить их другим ароматом и замаскировать естественные запахи тела, это усложнит для назойливых кровососов поиск цели.

Какой запах отпугивает комаров

Что помогает от комаров, это ваниль — хотя она может не обеспечить полную защиту, безусловно, этот способ следует рассмотреть как естественную альтернативу химическим средствам. Вам понадобится:

ванильный экстракт;

вода;

пульверизатор.

Рекомендуется взять чистый ванильный экстракт – искусственные ароматизаторы могут не дать таких же результатов. В небольшом флаконе с распылителем смешайте одну часть ванильного экстракта с двумя частями воды. Чтобы получить более сильный раствор, вы можете изменить соотношение, но не перестарайтесь.

Осторожно встряхните бутылку, тщательно перемешав содержимое. Распылите раствор на открытые участки кожи, избегая попадания в глаза и рот. Как вариант — смочите ватный диск в смеси и протрите кожу. Вы также можете слегка брызнуть раствором на одежду.

Хотя этот прием с ванильным экстрактом в целом безопасен для местного применения, следует помнить об осторожности. Перед нанесением раствора экстракта ванили на большой участок кожи проведите тест на небольшом, чтобы убедиться, что у вас нет побочных реакций или аллергии.

Натуральные репелленты имеют более короткий срок действия по сравнению с химическими. Поэтому применяйте раствор экстракта ванили каждые пару часов, особенно если вы проводите много времени на улице.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от комаров в квартире при помощи одного подручного средства. Натуральный продукт будет работать не хуже магазинных фумигаторов, в основе которых — сплошная химия.