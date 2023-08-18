Укр

Как быстро охладить авто в жару: рабочие методы

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Прохладный салон более комфортен
Прохладный салон более комфортен. Фото Pexels

Высокая температура внутри автомобиля может значительно увеличить риск аварии

Поездка в авто в жаркие дни может стать настоящим вызовом для водителя и пассажиров. Даже припаркованная в тени машина разогревается до неимоверной температуры. Чрезмерная жара повышает утомляемость, снижает концентрацию и делает вождение рискованным занятием.

Поэтому важно хотя бы немного остужать авто перед поездкой. Вот как быстро охладить салон авто, чтобы безопасно и в комфорте добраться до места назначения.

1. Проветрите салон. Приоткройте две двери со стороны, где дует ветер, а с противоположной опустите боковые стекла. Меньше чем за минуту раскаленный воздух выйдет из машины.

2. Заведите авто и включите максимальный обдув, направив воздух в салон. Это нужно сделать на этапе проветривания.

3. Начинайте движение. По возможности нужно проехать с приоткрытыми окнами несколько минут, пока весь раскаленный воздух окончательно не выветрится из салона. Дополнительно можно облить стекло из омывателя. Это немного остудит его и в салон будет меньше поступать тепло.

4. Как только добьетесь того, что температура в салоне будет ниже, чем снаружи, можно поднять стекла и переключить обдув на режим рециркуляции. Это поможет заблокировать минимизировать поступление горячего воздуха снаружи. Спустя несколько минут можно включить кондиционер с комфортной температурой.

5. Горячий руль и ручку КПП можно быстро охладить, протерев их смоченной в воде мягкой тряпкой или влажными салфетками без спирта.

Ранее "Телеграф" делился советами, как легко уснуть в жару.

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#Жара #Авто #Лайфхак