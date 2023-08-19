Скажите плесени прощай: лучшие натуральные средства для решения этой проблемы

Избавиться от плесени можно остаточно быстро и просто

Плесень — это довольно распространенная и невероятно неприятная проблема, которая встречается во многих домах. Ее споры размножаются из-за влажности, и жаркая погода на улице только усугубляет ситуацию. К счастью, есть достаточно простые способы решения этой проблемы.

Есть как минимум три невероятно дешевых и натуральных решения, которые помогут избавиться от плесени навсегда, пишет Express. Наверняка все нужные ингредиенты уже есть в вашем доме.

Как очистить плесень

Уксус

Уксус является распространенным чистящим средством в быту. Он может убить большинство видов плесени, включая черную плесень, и может безопасно использоваться при очистке. Налейте чашку уксуса в бутылку и добавьте двадцать капель любого эфирного масла. Распылите смесь на заплесневелую поверхность и оставьте на один час. Затем очистите все водой и чистой тряпкой.

Пищевая сода

Пищевая сода является универсальным чистящим средством. Она не только убивает плесень, но также поглощает влагу и помогает предотвратить ее рост. Разведите немного пищевой соды в воде, налейте все в распылитель и обработайте пораженные участки.

Перекись водорода

Это натуральный чистящий раствор, который не только убивает бактерии, грибки и вирусы, но и избавляет от плесени. Однако для того, чтобы он работал, он должен быть трехпроцентной концентрации. Обработайте участки с плесенью препаратом, и после промойте все чистой водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что помогут с сыростью и высоким уровнем влаги в доме особые комнатные растения. Если разместить эти цветы в комнате, они предотвратят плесень.