Чем заменить салфетки-ловушки для цвета: полинявшие вещи больше не будут проблемой

Дорогие салфетки против окрашивания вещей во время стирки можно заменить самодельными

Даже в случае выбора правильной программы для стирки бывает так, что вещи линяют. Мало того что вещь теряет свой вид, так еще и вымывшийся краситель окрашивает другие вещи. Есть несколько способов сохранить цвет вещей. Среди нх — специальные салфетки. Они собирают на себя весь высвободившийся из ткани краситель.

То есть если какая-то вещь линяет, остальное белье не окрашивается благодаря этому изобретению. Но в использовании таких салфеток есть недостаток — они дорого стоят.

Хитрые хозяйки придумали, чем заменить салфетки-ловушки цвета и спасти вещи от ненужного окрашивания.

Как сделать салфетки для стирки цветного белья

Нужно взять плотную льняную или хлопковую ткань и разрезать ее на лоскуты длиной примерно по 30 см. После этого в чистую сковороду насыпать 5 столовых ложек пищевой соды и подержать на огне 20 минут.

Затем в глубокую миску следует налить стакан воды и добавить туда прогретую соду.

Когда порошок полностью растворится, в полученном растворе нужно смочить нарезанные салфетки и оставить на 40 минут.

Спустя время салфетки нужно достать и высушить. После этого они будут готовы к использованию в стиральной машине. Такую салфетку нужно класть в барабан стиральной машины вместе с вещами, чтобы вещи не окрасились.

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